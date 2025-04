Lo scorso 9 febbraio, alla fine della ventiduesima giornata di campionato, l'Ajax è tornato in vetta alla classifica di Eredivisie 827 giorni dopo l'ultima volta grazie alla vittoria in trasferta sul campo del Fortuna Sittard e complice il pareggio del Psv contro il Willem II. Una vittoria importante, ma che non aveva evitato alcune critiche alla squadra di Francesco Fari