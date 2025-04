Ancelotti in tribunale, rischia oltre 4 anni di carcere! “Non sono preoccupato”

Condanna a 4 anni e 9 mesi e a una multa di oltre 3 milioni di euro. È quanto chiesto della Procura di Madrid per la presunta frode fiscale di cui è accusato Carlo Ancelotti. Al tecnico del Real, è imputata un’evasione di 1.062.079 euro dalle dichiarazioni del 2014 e 2015, al tempo del suo primo incarico sulla panchina dei Blancos. Per lui, un possibile patteggiamento come già accaduto per casi analoghi che in passato hanno riguardato anche Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Shakira, ex moglie di Gerard Pique. Ancelotti ha così raggiunto il tribunale di Madrid nella mattina di mercoledì 2 aprile. In conferenza stampa aveva dichiarato non essere preoccupato: "Ho fiducia cieca nella legge e nella giustizia. Mi infastidisce che dicano che ho frodato il fisco, ma testimonierò con entusiasmo”.