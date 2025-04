Musiala ko! Bayern, vittoria ma altro infortunio pre-Inter. Al-Nassr, Ronaldo show

AUGUSTA (Germania) - Il Bayern Monaco, prossimo avversario dell' Inter nei quarti di Champions League, manda un messaggio forte e chiaro ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Nonostante le numerose difficoltà e le pesantissime assenze, la formazione bavarese prosegue la propria marcia al comando della Bundesliga . A farne le spese, stavolta, è l'Augusta che, dopo essere passato in vantaggio con Giannoulis alla mezz'ora di gioco, si è arreso alla rimonta ospite firmata da Musiala al 42' (poi sostituito per infortunio, il sesto nell'ultimo periodo nero ), Kane al 60' e l'autogol di Matsima al 93'.

Cristiano Ronaldo trascina l'Al Nassr

Con una doppietta di Cristiano Ronaldo, l'Al Nassr di Stefano Pioli vince 3-1 in casa dell'Al Hilal, il big match della 26ª giornata di Saudi Pro League. L'ex attaccante portoghese della Juventus va a segno nella ripresa al 47' e all'88' su rigore; di Al Hassan il momentaneo vantaggio ospite al 49' del primo tempo, per i padroni di casa insacca Al Bylayhi al 63'. In classifica l'Al Nassr consolida il terzo posto salendo a 54 punti, a -3 dall'Al-Hilal secondo; il testa c'è a quota 61 l'A-Ittihad.

Crolla il Nizza, Espanyol show

In Ligue 1 il Nizza cade in casa contro il Nantes: succede tutto nel primo tempo con il vantaggio ospite di Douglas Augusto all'11', il pareggio di Abdi tre giri di lancetta più tardi e il gol-vittoria di Abline al 38'. In Liga, l'Espanyol travolge il Rayo Vallecano a domicilio con un netto 4-0: a segno Cabrera al 12', Fernandez Jaen al 16', Puado su rigore al 72' e Milla al 91'.