Onana,  la moglie devastata dopo una rapina: bottino da capogiro!

Momento delicato per André Onana e sua moglie Melanie Kamayou . La moglie dell'ex portiere dell' Inter attualmente in forza al Manchester United, Melanie Kamayou, è sotto shock per un furto subito pochi giorni fa. La donna, in seguito ad un furto, è stata privata di due preziosi oggetti: una borsa di Hermes ed un orologio Rolex. In seguito ai fatti, però, lady Onana ha avuto soprattutto un trauma psicologico profondo.

Onana, furto da 73mila euro per la moglie Melanie

In seguito al furto subito, Melanie è rimasta "devastata" per l'accaduto. Come riferito da The Sun, la donna si trovava in un ristorante italiano nel Cheshire, quando si è resa conto che qualcuno le aveva portato via il Rolex e una borsa Hermès Birkin dal valore di 62mila sterline (circa 73mila euro). In seguito a questa brutta sorpresa, lady Onana ha deciso di annullare il suo viaggio in Camerun e barricarsi in casa, cancellando quindi tutti gli impegni precedentemente programmati, anche nel Regno Unito. André Onana, da parte sua, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma si può immaginare quanto possa essere preoccupato per la sicurezza della moglie e l’impatto emotivo che tutto questo ha avuto su di lei. La polizia avrebbe già fermato un 25enne della zona, di nome Liam Ross, considerandolo il possibile responsabile del furto. L'imputato è già comparso davanti al tribunale di Chester, dove tornerà il prossimo maggio. Melanie, ex modella con un dottorato in in Farmacia presso il Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences negli Stati Uniti, oltre ad essere molto apprezzata sui social, è co-presidente dell'ente benefico di Onana che sostiene i bambini ovvero la fondazione che porta il suo nome.