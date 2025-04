Dramma in Copa Libertadores, due tifosi morti: invasione e partita annullata

Lancio di oggetti in campo e partita sospesa

Le autorità hanno dichiarato che una delle persone è morta sul posto e l'altra in una clinica medica vicina. La partita è stata successivamente sospesa al 70' sul punteggio di 0-0 a causa di disordini dei tifosi, in particolare dopo che un gruppo di supporter locali ha iniziato una protesta lanciando oggetti in campo. Non è chiaro se le proteste fossero legate alla morte dei tifosi prima della partita. I giocatori del Fortaleza si sono rifugiati negli spogliatoi, mentre quelli del Colo Colo, guidati dal capitano Esteban Pavez e da Arturo Vidal, hanno cercato di calmare i tifosi. La squadra arbitrale, guidata dall'uruguaiano Gustavo Tejera, ha informato i giocatori che la partita era stata interrotta e tutti i calciatori sono rientrati negli spogliatoi. In seguito, è stato annunciato che la partita era ufficialmente sospesa. "La CONMEBOL è profondamente addolorata per la morte di due tifosi nei pressi dell'Estadio Monumental prima dell'inizio della partita tra Colo Colo e Fortaleza - ha dichiarato l'organo di governo del calcio in Sud America -. Esprimiamo le nostre sincere condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari".