Osimhen, parole d’addio? “Galatasaray per sempre nel mio cuore”

"Tanto l'aria si doveva cambiare" ed è stato così per Victor Osimhen. Parafrasando la celebre citazione del cantautore napoletano Pino Daniele, per l'attaccante la città di Napoli da rampa di lancio si era trasformata in un limite gigante. Con i colori azzurri ha conosciuto la gloria dello Scudetto, i gol a valanga, ma qualcosa si era rotto. Passato in estate al Galatasaray, in terra turca è tornato se stesso. Con 29 gol in stagione sta trascinando i compagni alla vittoria della Super Lig. Un ambientamento perfetto per il nigeriano, ma il domani potrebbe vederlo con un'altra maglia. Il giocatore non ha confermato, ma le sue parole rilasciate a margine dell'ultima giornata di campionato hanno assunto da subito il sapore dell'addio.