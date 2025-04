Suarez e il fantasma di Chiellini: prova a mordere il compagno di squadra!

A 11 anni di distanza dall’ultima volta Luis Suarez torna a… mordere. L’ultima “vittima” del Pistolero è addirittura un compagno di squadra. Non è la prima volta che l’attaccante uruguaiano perde la testa e reagisce in questo modo: era capitato nel 2010 con Bakkal in Ajax-Psv, nel 2013 con Ivanovic nella sfida tra Chelsea e Liverpool e, infine, il morso più celebre, quello a Chiellini al Mondiale del 2014 in Brasile durante il match tra Uruguay e Italia.

Suarez ci ricasca: ecco cosa è successo

Come detto, però, a finire sotto i denti di Suarez in questo caso è stato addirittura un compagno di squadra: all’89’ della sfida tra Inter Miami e Los Angeles, vinta 3-1 dalla formazione di Mascherano, che ha così raggiunto la semifinale della Concacaf Champions Cup, una brutta entrata dell’ex Sassuolo Marlon ha scatenato una rissa. Tra i più focosi, appunto, il Pistolero. Nel parapiglia generale è intervenuto Jordi Alba che nel tentativo di sedare gli animi e far tornare il sereno si è però beccato un morso dal compagno di squadra. Per sua fortuna, però, Suarez si è subito reso conto che si trattava del terzino spagnolo, pertanto non ha affondato i denti.