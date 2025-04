Atletico, poker al Valladolid: Alvarez doppietta! Vince il Bournemouth di Huijsen

MADRID (Spagna) - L'Atletico Madrid vince di forza in casa 4-2 contro il Valladolid nel posticipo della 31ª giornata de LaLiga e rimane in scia al Real Madrid (-3). I Colchoneros rimontano e ribaltano in 120 secondi lo svantaggio iniziale con le reti di Julian Alvarez (su rigore) al 25' e di Giuliano Simeone al 27' per il 2-1. Gli ospiti riprendono la partita al 56' con Sanchez ma 70' secondo calcio di rigore per l'Atletico, Julian Alvarez si ripresenta sul dischetto e non fallisce per il gol vittoria. Di Sorloth al 79' il poker per mandare i titoli di coda per il secondo successo consecutivo.