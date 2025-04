Messi, dubbio Mondiali e su Guardiola: "Perché ha fatto male al calcio"

Retroscena Barcellona

Messi ha svelato anche un curioso retroscena sul possibile ritorno al Barcellona: "Avevo l'intenzione di ritornare e stare dove ho sempre voluto ma anche stavolta non è stato possibile. A quel punto ho fatto una scelta pensando alla mia famiglia. Anche il fatto di aver vinto il Mondiale ha pesato molto. Avevo chiaro in testa che non potevo giocare in un altro club in Europa per cui assieme alla mia famiglia abbiamo deciso di vivere negli Usa e giocare nella Mls in un club in crescita e che punta a fare grandi cose. Dopo i due anni al Psg, dove non mi sono sentito a mio agio nella quotidianità degli allenamenti, volevamo essere sicuri di andare in un posto dove poter vivere bene e dove io potessi divertirmi a fare quello che mi piace".