Ramsey, il flop Juve diventa allenatore. E la squadra evoca brutti ricordi...

Da acquisto di primo livello a oggetto misterioso. La parabola di Aaron Ramsey alla Juventus è stata a dir poco travagliata e decisamente al di sotto delle aspettative. Abbandonati i colori bianconeri, il centrocampista dopo aver girovagato un po' in diversi club in giro per l'Europa, si è accasato al Cardiff City. Quando siamo ormai agli sgoccioli del campionato di Championship, dove milita la squadra britannica, la formazione si trova al penultimo posto in classifica. In virtù del momento delicato la società ha optato per un ribaltone sulla panchina: via Omer Riza, al suo posto proprio Ramsey. Il giocatore vestirà i panni dell'allenatore in questo ultimo scorcio di stagione di una formazione che riporta i tifosi juventini a quella finale di Champions League persa contro il Real Madrid...