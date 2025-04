City vince al 94’, Aston Villa ko: Guardiola terzo! Barça ok, ora Real e Inter

Successo interno per il Barcellona, che supera in casa il Maiorca nell'incontro valido per la 33ª giornata di campionato spendendo altri 3 punti nella corsa al titolo. Un successo firmato Dani Olmo (46') e che consente ai blaugrana di consolidare il comando della classifica con 76 punti e un vantaggio di 7 lunghezze dal Real Madrid, che mercoledì 23 scenderà sul campo del Getafe. Gli uomini di Hansi Flick preparano ora la finale di Coppa del Re contro i Blancos di Carlo Ancelotti, in programma il 26 aprile allo stadio de la Cartuja di Siviglia - il calendario prevede poi l'ultimo Clasico stagionale dell'11 maggio - . A seguire, il primo round della semifinale di Champions League di Simone Inzaghi previsto per domenica 30 al Lluis Companys con ritorno il 6 maggio a San Siro. Termina invece in parità il match Valencia-Espanyol: reti di Guerra (57') per i padroni di casa e Puado (40') per gli ospiti.