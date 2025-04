Crisi d’ansia, Tite rinuncia al Corinthians: “Sono vulnerabile”

Sembrava tutto fatto, invece... Salta la trattativa tra Tite e il Corinthians . Il club aveva deciso di chiamare l'ex commissario tecnico del Brasile per sostituire l'esonerato Ramon Diaz. L'operazione sembrava ormai in dirittura d'arrivo tanto che il 63enne brasiliano avrebbe dovuto dirigere già oggi il primo allenamento, ma tutto d'un tratto ecco il clamoroso dietrofront: una crisi d'ansia lo avrebbe colto tanto da portarlo a rinunciare all'incarico.

La nota del Corinthians

"Le parti erano vicine all'accordo ma Tite, per una decisione personale, ha deciso di prendersi una pausa dalla sua carriera e prendersi cura della sua salute fisica e mentale", fa sapere in una nota il Timao, che a questo punto potrebbe virare su un altro ex ct verdeoro, Dorival Junior.

Le parole di Tite

"Ho capito che ci sono momenti in cui bisogna rendersi conto, come essere umani, di essere vulnerabili e riconoscerlo mi farà sicuramente tornare più forte - sono invece le parole di Tite -. Amo quello che faccio ma parlando con la mia famiglia e osservando i segnali che il mio corpo mi stava dando, ho deciso che la cosa migliore per me fosse mettere in pausa la mia carriera e prendermi cura di me per il tempo di cui avrò bisogno".