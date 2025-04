Barcellona-Real, l’arbitro della finale della Copa del Rey in lacrime: cosa è successo

Flick in conferenza: "Arbitri vanno rispettati"

"Per me è solo sport, è solo calcio". Così l'allenatore del Barcellona Hansi Flick riferendosi all'arbitro basco che è scoppiato a piangere alla vigilia della finale di Coppa del Re contro il Real Madrid. "Dobbiamo proteggere tutti durante la partita. Abbiamo bisogno degli arbitri, e dobbiamo prenderci cura di loro e stare attenti. Non prendersi cura di loro non è fair play, non li si rispetta", ha aggiunto l'allenatore tedesco in conferenza stampa. Flick ha chiesto alla sua squadra "di divertirsi. È una finale, contro il Real Madrid, lo stadio è meraviglioso... Dobbiamo divertirci, lotteremo per questo. Abbiamo iniziato questo percorso all'inizio della stagione cercando di vincere titoli, e abbiamo l'opportunità di farlo in tre. Sappiamo che è difficile, perché è il Real Madrid".