Siviglia amara per Carlo Ancelotti, che perde 3-2 contro il Barcellona ai supplementari forse l'ultima occasione per alzare un altro trofeo con le merengues prima dell'addio. Flick si porta a casa una Coppa del Re e spera sia solo un antipasto del Triplete che sognano in Catalogna, Inter e ancora Real permettendo. Partita folle, con un Barça prima avanti e poi costretto a inseguire, illuminato da un incredibile Yamal e che trova nel difensore Kounde il mattatore di serata nell'overtime, che avrà fatto piacere a tutti i tifosi nerazzurri. Ma se vincere aiuta a vincere, allora Inzaghi davanti si troverà un osso ancora più duro per centrare la finale di Champions League.

123' FINISCE QUI! BARCELLONA CAMPIONE!!!

116' KOUNDE! 3-2 BARCELLONA! - Conclusione vincente del difensore di Flick e vantaggio blaugrana a una manciata di minuti dai rigori

105' - PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE - Occasione per Ferran Torres ma nulla di fatto, il 2-2 rimane

96' - SI VA AI SUPPLEMENTARI - Clamoroso finale dei tempi regolamentari! Asencio interviene su Raphinha che cade in area. L'arbitro Ricardo de Burgos Bengoechea, al centro delle polemiche delle ultime ore, prima concede il penalty ai blaugrana per poi rivederlo al Var e cancellarlo. Decisione difficilissima in un momento delicatissimo. La sfida continua ai supplementari.

84' - GOL BARCELLONA! Invenzione straordinaria di Yamal che imbuca Ferran Torres, dribbling su Courtois e gol del pari: 2-2

82' - Ci prova Yamal con il sinsitro a giro, bravo Courtois nel deviare in corner

77' - GOL REAL MADRID! Sorpasso merengues: corner pennellato di Arda Guler per la testa di Tchouameni che non perdona la difesa blaugrana: 2-1

70' - GOL REAL MADRID! Punizione dal limite di Mbappé che batte Szczesny sul proprio palo: 1-1

56' - Cambio di fronte e super occasione Real con Vinicius che si fa ipnotizzare davanti a Szczesny

56' - Contropiede Barcellona, Raphinha sciupa non centrando la porta

55' - Ancelotti si gioca la carte Modric e Arda Guler

54' - Primo squillo di Mbappé, ancora puntuale Szczesny

49'- Occasione Real con Vinicius che trova per due volte sulla sua strada un super Szczesny

46' - Riparte la finale, Ancelotti manda in campo Mbappé per Rodygo mentre Flick conferma gli stessi 11 della prima frazione

45' - Dopo 5' di recupero si chiude il primo tempo: Barcellona-Real Madrid 1-0

43' - Il Real entra in partita, ma l'occasione è ancora per il Barcellona con il palo di Ferran Torres sugli sviluppi di un corner

29' - GOL BARCELLONA! Yamal porta a spasso la difesa madrilena e serve Pedri al limita, destro sotto l'incrocio e vantaggio blaugrana

20' - Colpo di testa di Koundé, super risposta di Courtois

18' - Meglio il Barça con Ancelotti costretto al cambio obbligato Mendy-Fran Garcia. Ci prova Yamal che acarezza il palo

1' - Si parte a Siviglia con la finale di Coppa del Re

Barcellona-Real Madrid, formazioni ufficiali

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundè, Cubarsi, Martinez, Martin; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres. Allenatore: Flick.

A disposizione: Ter Stegen, Inaki Pena, Eric, Araujo, Ansu Fati, Fort, Gavi, Pau Victor, Pablo Torre, Christensen, Fermin.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Ceballos, Belllingham, Rodrygo, VInicius. Allenatore: Ancelotti.

A disposizione: Lunin, Fran Gonzalez, Mbappé, Fran Garcia, Modric, Alaba, Arda Guler, Endrick, Vallejo, Brahim.

