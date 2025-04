Segui Barcellona-Real Madrid LIVE sul nostro sito

Barcellona-Real Madrid, la diretta

1' - Si parte a Siviglia con la finale di Coppa del Re

18' - Meglio il Barça con Ancelotti costretto al cambio obbligato Mendy-Fran Garcia. Ci prova Yamal che acarezza il palo

20' - Colpo di testa di Koundé, super risposta di Courtois

Dove vedere Barcellona-Real Madrid: diretta tv e streaming

La partita è in programma alle 22 e sarà visibile in diretta in chiaro su Telelombardia (per chi si trova in Lombardia e nelle provincie di Novara, Vercelli e Biella, in gran parte della Liguria o nelle province di Verona e Vicenza), su Videogruppo (per chi si trova in Piemonte), su Medianordest (per chi si trova in Veneto), su Tele Due (per chi si trova in Puglia), su Sesta Rete (per chi si trova in Emilia), su Toscana Tv (per chi si trova in Toscana) e su Telerent (per chi si trova in Sicilia). Inoltre, sarà disponibile anche la diretta streaming sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

Barcellona-Real Madrid, formazioni ufficiali

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundè, Cubarsi, Martinez, Martin; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres. Allenatore: Flick.

A disposizione: Ter Stegen, Inaki Pena, Eric, Araujo, Ansu Fati, Fort, Gavi, Pau Victor, Pablo Torre, Christensen, Fermin.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Ceballos, Belllingham, Rodrygo, VInicius. Allenatore: Ancelotti.

A disposizione: Lunin, Fran Gonzalez, Mbappé, Fran Garcia, Modric, Alaba, Arda Guler, Endrick, Vallejo, Brahim.

