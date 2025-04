Eto'o, il post fa paura alla rivale: "Un mattino al tuo risveglio sarò qui". E lei: "Mi vuole morta"

Non è di certo un buon momento per l'ex leggenda dell' Inter Samuel Eto'o . L'ex attaccante, oggi presidente della Federcalcio camerunense è al centro di una gigantesca polemica relativa a un post intimidatorio comparso sul proprio profilo Facebook diretto a Marlène Emvoutou , una delle candidate alla presidenza dell'organo calcistico. Il messaggio " un mattino al tuo risveglio sarò qui " è stato allegato a una foto che ritrae il numero uno del calcio camerunense davanti alla porta di una garage nella Loira Atlantica, dove l'Under 16 del Camerun è impegnata nello storico Torneo di Montaigu. La donna, che ha riposto prontamente, negli anni avrebbe denunciato più volte l'ex campione accusandolo di brogli elettorali e guerre di potere.

Eto'o e il "post minaccioso": la rispsota di Emvoutou

La risposta di Emvoutou non si è fatta attendere, nella quale ha anche annunciato azioni legali nei confronti di Eto'o: "È con stupore che apprendo dalla pagina Facebook ufficiale del signor Samuel Eto'o che lo stesso è venuto a farmi visita al mio domicilio in Francia, prendendosi anche la briga di scattare una foto che ha pubblicato con una minaccia esplicita. Ho immediatamente informato le autorità francesi dell'accaduto". Un episodio che è destinato a far discutere e che avrà sicuramente degli sviluppi. Intanto dall'ex attaccante dell'Inter non è arrivata una replica e ha anche rimosso il post incriminato.