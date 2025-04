Ancelotti, capolinea Real: due sotto accusa, "Dettagli che ci sono costati molto"

"Mi dispiace che non siamo riusciti a sollevare la Coppa, ma non ho nulla da criticare, abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare". È l'amaro commento di Carlo Ancelotti , intervenuto al termine della resa in finale di Coppa del Re contro il Barcellona di Hansi Flick . Sul campo della Cartuja di Siviglia, i Blancos hanno sofferto il pressing alto dei blaugrana per tutta la prima metà di gioco, salvo poi indovinare l'approccio alla gara nel secondo tempo ribaltando il vantaggio di Pedri con Mbappé prima e Tchouameni poi. Nel finale, la rete di Ferran Torres ha poi gelato la panchina del Real, fino al colpo del ko da parte di Koundé allo scadere dei tempi supplementari. Le voci sulla fine del secondo ciclo del tecnico a Madrid si fanno ora più insistenti. Non a caso, lo scontro diretto in programma l'11 maggio al Lluis Companys, potrebbe essere l'ultimo Clasico di Ancelotti.

Ancelotti: "Futuro? Ne riparleremo"

Queste le parole del tecnico del Real, che oltre alla domanda sul proprio futuro, ha risposto anche sull'incomprensione fra Modric e Brahim Diaz che ha spianato la strada al gol di Koundé: "Mbappé non ha fatto 90 minuti e ho preferito farlo entrare nel secondo tempo quando il ritmo è calato un po'. Ha giocato molto bene, ha segnato il pareggio, non poteva durare 90 minuti e ho preferito inserirlo nel secondo tempo per questo motivo. Mi dispiace che non siamo riusciti a sollevare la Coppa, ma non ho nulla da criticare, abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare. Brahim ha pensato che Modric potesse mettere la palla alle sue spalle, ha messo una palla bassa, sono piccoli dettagli che a volte non ti costano nulla e a volte ti costano molto. Il futuro? Posso continuare o posso smettere, questo sarà un problema delle prossime settimane, non di oggi. È stata una buona partita, il primo tempo è stato difficile per noi, il secondo tempo è stato molto meglio, il gioco era sotto controllo e una palla in fondo ha complicato la partita. Siamo stati molto vicini, dobbiamo continuare a lottare e a combattere, stasera abbiamo fatto bene e non c'è nulla da rimproverare alla squadra. Se abbiamo vinto non è stato uno scandalo, nel secondo tempo siamo stati più vicini dei nostri avversari".