"Pogba, ottimismo per la nuova avventura: può giocare con De Bruyne"

Quale sarà il futuro di Paul Pogba? Si avvicina la possibilità del ritorno in campo per il centrocampista francese dopo gli ultimi anni passati ai box tra infortuni e squalifiche e la domanda è: in quale squadra potremmo tornare a vedere giocare il Polpo? Negli ultimi mesi sono usciti fuori i nomi di tanti club , dall'Arabia fino ad un clamoroso approdo in un top club europeo. Secondo quanto riprotato da "The Athletic", sarebbe invece a stelle e strisce il futuro di Pogba.

Pogba e l'obiettivo Mondiale 2026

Pogba potrebbe ripartire dal Dc United. Le trattative tra il club della Major League Soccer e l'entourage del francese sono già in corso e c'è ottimismo sulle possibilità di un ingaggio che permetterebbe all'ex Juve di tornare in campo e mettersi alle spalle anni complicatissimi, tra infortuni e squalifica per doping, e ripartire all'inseguimento del grande sogno: i Mondiali del 2026 con la Francia. Il Dc United avrebbe in mente anche Kevin De Bruyne, ma in questo caso non sarebbe in pole come per Pogba, pur seguendo con interesse i passi del belga che ha già annunciato il suo addio al Manchester City a fine stagione.