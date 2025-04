Caos Ancelotti, clamoroso dietrofront! Il Brasile salta, spuntano fior di milioni…

Clamorosa svolta per il futuro di Carlo Ancelotti . Negli ultimi giorni sembrava infatti ormai definito il suo passaggio al Brasile al termine della stagione, con l'obiettivo di guidare la nazionale verdeoro al Mondiale 2026. Una straordinaria chiusura di carriera dopo l'avventura al Real Madrid , ma che adesso sembra essere sempre più in dubbio.

Ancelotti-Brasile, problemi con il Real Madrid

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Globo, l'accordo verbale tra Carlo Ancelotti e la Federazione verdeoro sarebbe ormai saltato. Il motivo è di tipo economico e si lega al contratto dell'allenatore con il Real Madrid, valido fino al 30 giugno del 2026. Florentino Perez si sarebbe infatti rifiutato di pagare le penali per il licenziamento di Ancelotti e sarebbe disposto a lasciarlo andare solo a titolo gratuito. Nelle ultime ore l'allenatore avrebbe già contattato personalmente Ednaldo Rodrigues, presidente della CBF, per informarlo dell'impossibilità di accettare la proposta. Inoltre Ancelotti non sarebbe potuto essere a disposizione del Brasile già a giugno, visto che guiderà il Real Madrid al Mondiale per Club prima di lasciare la panchina a Xabi Alonso.