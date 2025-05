De Bruyne avvicina il City alla Champions, Guardiola batte i Wolves

I risultati in Ligue 1, Liga e Bundesliga

Con una vittoria per 1-0 si prende il terzo posto, ma in Ligue 1, il Nizza che piega il Reims con un gol di Sanson al 15'. Una terza piazza caldissima nel campionato francese visto che è l'ultima disponibile per l'accesso diretto alla prossima Champions. Tre punti nella corsa per l'Europa con vista sul 7° posto anche per il Rayo Vallecano che conquista per 1-0 il derby contro il Getafe nel 34° turno di Liga. Decide una rete di Lejeune dopo 7' con il Getafe che resta in inferiroità numerica all'80' per il rosso a Djene. 0-0 lo scontro salvezza del 32° turno di Bundesliga con il Bochum che retrocede ufficialmente dopo lo 0-0 contro un Heidenheim che resta aggrappato al terzultimo posto per lo spareggio salvezza.