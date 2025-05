"Il Real Madrid riparte da Xabi Alonso: in panchina già al Mondiale per Club"

Il Real Madrid perde 4-3 al Montjuic contro il Barcellona e saluta la Liga . I Blancos chiudono dunque la stagione mettendo in bacheca Mondiale per Club e Supercoppa europea. L'avventura di Carlo Ancelotti alle Merengues è giunta al capolinea e stando a quando riferito dalla stampa spagnola Florentino Perez avrebbe già individuato il suo successore: dovrebbe essere Xabi Alonso , che ha già salutato il Bayer Leverkusen .

Il Real Madrid punta su Xabi Alonso: i dettagli

Dopo avere trascinato le Aspirine alla vittoria in Bundesliga la scorsa stagione - finale di Europa League persa 3-0 contro l'Atalanta -, l'ex centrocampista sarebbe pronto a raccogliere l'eredità di Ancelotti fin da subito, già al Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. I quasi 150 milioni di euro in palio nella competizione per club fanno gola al Real Madrid, che punta alla vittoria e per questo ha scelto di cominciare subito con il tecnico spagnolo a cui è stato affidato il futuro della squadra con un contratto triennale.