Addio a Emmanuel Kundé, l'eroe del Camerun a Italia '90 morto in circostanze da chiarire

Kundé, il cordoglio della Fecafoot

Kundé ha fatto parte della nazionale camerunense in due edizioni dei Mondiali: Spagna 1982 e Italia 1990. L'ex calciatore è stato anche tra i giocatori che vinsero la Coppa d’Africa nel 1984 e nel 1988. Con il Canon Yaoundé, club della capitale, ha lasciato un’impronta profonda nel calcio camerunense, vivendo anche un’esperienza in Francia con lo Stade Reims. In un comunicato ufficiale, la Fecafoot ha definito Kundé "un ex Leone Indomabile e un eroe della generazione d’oro del 1990", sottolineando come la sua morte rappresenti "una perdita enorme per il calcio camerunense". Dopo il ritiro dal campo, Kundé era rimasto nel mondo del calcio come tecnico e dirigente.