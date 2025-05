Ancelotti e Modric, l'addio commovente al Real tra lacrime e citazioni: le parole al Bernabeu

Modric saluta il Real Madrid: "Non piangere perché è finita..."

Modric, dopo aver salutato i suoi tifosi sui social, ha dato l'addio anche al Bernabeu: "È il momento che non avrei mai voluto che arrivasse, ma è stato un viaggio lungo e meraviglioso. Prima di tutto, volevo ringraziare il club, il presidente Florentino Perez. Volevo ringraziare tutti gli allenatori in tutti questi anni, i compagni di squadra che mi hanno accompagnato e le persone che mi hanno aiutato. Grazie di cuore. Anche alla mia famiglia. Abbiamo vinto molto, abbiamo vissuto momenti meravigliosi. Non ci sono parole per ringraziarvi per tutto quello che mi avete dato in questi anni. Voglio dire una frase che ho visto e che mi è piaciuta.... Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo. Hala Madrid e nient'altro".