Maresca e Tonali, è Champions! L'incredibile finale di Premier e la beffa Aston Villa

Con il titolo nella bacheca del Liverpool da un mese e le retrocessioni già aritmetiche di Southampton , Ipswich e Leicester , gli ultimi 90 minuti di Premier League sono serviti per decretare chi giocherà le coppe europee la prossima stagione. In Champions League si qualificano Manchester City, Chelsea e Newcastle : i Citizens di Pep Guardiola si sono imposti 2-0 sul campo del Fulham grazie alla rete di Gundogan e al calcio di rigore di Haaland , i Blues di Enzo Maresca si sono invece aggiudicati lo "spareggio" contro il Nottingham Forest , costretto ad accontentarsi della Conference League a causa del sigillo di Colwill in avvio di ripresa che ha regalato il successo agli ospiti.

Alcaraz spaventa il Newcastle ma...

Un capitolo a parte, invece, meritano i Magpies di Eddie Howe, ko in casa contro l'Everton a causa della rete dell'ex Juve Carlos Alcaraz ma graziati dall'Aston Villa, sconfitto 2-0 a Old Trafford dal Manchester United che passa grazie al guizzo di Diallo e il penalty di Eriksen. Villans in dieci dal 46' del primo tempo per un rosso a Martinez. Nella coppa dalle grandi orecchie anche il Tottenham, solo 17° in classifica ma qualificato grazie al successo nella finale di Europa League proprio contro i Red Devils.

Tottenham a picco ma in Champions

Gli Spurs di Postecoglou cadono in casa 4-1 contro il Brighton: in gol Hinshelwood (doppietta), O'Riley (rigore) e Gomez che ribaltano l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con Solanke (anch'esso dagli undici metri). I campioni d'Inghilterra del Liverpool, invece, chiudono il loro campionato con un pareggio interno contro il Crystal Palace (1-1), vincitore dell'FA Cup e qualificato in Europa League: apre Sarr per gli ospiti, poi il pari dei Reds con Salah. In mezzo un rosso per Gravenberch. Conclude la Premier League con una vittoria, invece, l'Arsenal che si impone per 2-1 sul campo del retrocesso Southampton grazie a Tierney e Odegaard. Munetsi risponde a Mbeumo nell'1-1 tra Wolverhampton e Brentford, mentre una doppietta di Semenyo regala la vittoria per 2-0 al Bournemouth sul Leicester. Tris del West Ham in trasferta contro l'Ipswich, che l'anno prossimo giocherà in Championship. Reti di Ward-Prowse, Bowen e Kudus, in mezzo il momentaneo pari di Broadhead.