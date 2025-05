Ancelotti arriva in Brasile da nuovo ct: l'accoglienza da brividi dei tifosi

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Brasile . Dopo aver lasciato il Real Madrid con tanta visibile emozione , l'allenatore italiano non ha perso tempo e ha immediatamente iniziato la sua nuova avvenuta alla guida della nazionale di calcio più titolata al mondo. Per lui, quindi non ci sono vacanze in vista, piuttosto tanto lavoro per preparare al meglio la squadra in vista della sfida di qualificazione ai Mondiali contro l’Ecuador, in programma il 6 giugno.

Carlo Ancelotti, l'accoglienza da re in Brasile

L’arrivo di Carlo Ancelotti a Rio de Janeiro non è certo passato inosservato. L'ex allenatore del Real Madrid ha ricevuto un caldo abbraccio e un'ondata di entusiasmo da parte di numerosi tifosi. Sarebbero stati circa 15mila per le persone che avrebbero seguito online il volo del tecnico, per poi riversarsi in massa all’aeroporto e lungo il tragitto verso l’hotel. Per tutta la notte si sono alternati cori, sventolate bandiere e lanciati fumogeni in omaggio al tecnico che è stato quindi accolto dai tifosi al pari di una star internazionale. Le immagini arrivate dal Brasile parlano da sole: il tecnico è stato atteso come un vero idolo, e al momento della discesa dall’aereo ha indossato con orgoglio un cappellino giallo-verde del Brasile, segno del suo coinvolgimento e rispetto nei confronti della nuova sfida. Ad accoglierlo ufficialmente c’era anche Samir Xaud, nuovo presidente della Federcalcio brasiliana (CBF), che ha fortemente voluto Ancelotti per rilanciare la Nazionale.