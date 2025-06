La Francia applaude il Psg campione, la reazione di Thuram spopola nel web

Trovarsi in una tavolata di giocatori francesi, molti del Psg , e un allenatore ex Juve sicuramente non dovrebbe essere piacevole per chi ha appena perso una finale di Champions League . È quello che è successo a Marcus Thuram nel ritiro della Francia , con la nazionale che sta preparando la semifinale di Nations League contro la Spagna. E la faccia dell'attaccante dell' Inter ha fatto subito il giro dei social dopo gli applausi fatti partire da Deschamps . Una mimica facciale quasi da meme.

Deschamps applaude il Psg: la reazione di Thuram

Il ct della Francia già nelle scorse ore a Telefoot ha elogiato il grande lavoro di Luis Enrique: "È fantastico per tutti i tifosi del PSG e per il calcio francese. È un momento di grande gioia e positività. Doué? Non è facile per un ragazzo così giovane essere così determinante. Ha dimostrato di avere grandi qualità, e la finale di Champions League è un palcoscenico che pochi possono affrontare. La sua fiducia è evidente e questo è un momento cruciale nella sua carriera". Deschamps ha parlato anche degli interisti Pavard e Thuram: "Dopo un'emozione così intensa, avranno bisogno di recupero, ma il tempo stringe. Le partite si avvicinano rapidamente".

E a proposito di Marcus, diciamo che ancora non ha digerito il 5-0 dei giorni scorsi. Quando l'allenatore ha fatto partire l'applauso per Dembelé e gli altri campioni, Mbappé (ex Psg) è scoppiato in una risata, mentre la punta dell'Inter ha applaudito, prima di essere inquadrato in primo piano. E il suo sguardo ha detto tutto.