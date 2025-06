Kvaratskhelia derubato a Cannes durante le vacanze: ricco bottino per i ladri

Brutta disavventura per Khvicha Kvaratskhelia . La vacanza del calciatore del Paris Saint-Germain è stata bruscamente interrotta da un grave furto avvenuto nell’abitazione affittata sulla Costa Azzurra, a Cannes . Il georgiano, che si trovava in compagnia del connazionale Zuriko Davitashvili e delle rispettive famiglie, non era in casa al momento dell'irruzione dei malviventi. Una volta entrati nella villa, i ladri hanno presp oggetti di altissimo valore, tra cui borse griffate, orologi di lusso e gioielli.

Kvaratskhelia, il precedente furto nel 2022

Fortunatamente, in seguito al furto non c'è stato alcun ferito, ma solo un danno economico rilevante. Il 24enne originario di Tbilisi è reduce da una stagione trionfale con il Paris Saint-Germain, con cui ha vinto Ligue 1, Coppa di Francia e, soprattutto la Champions League contro l’Inter. Per Kvaratskhelia non è il primo episodio spiacevole subito. Già nel novembre 2022, poco dopo il suo arrivo a Napoli, fu vittima di un furto nella sua abitazione a Cuma. In quel caso, i ladri entrarono di notte mentre il giocatore dormiva al piano superiore e rubarono le chiavi della sua auto, portandola via senza che lui se ne accorgesse. “Qualcosa di più grave sarebbe potuto accadere”, aveva commentato all’epoca il padre del calciatore, ringraziando Dio per lo scampato pericolo.