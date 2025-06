Morata, la denuncia di Alice Campello: squilibrati online e minacce terrificanti

Minacce a Morata, la risposta di Alice Campello

In una risposta in spagnolo, accompagnata da una foto che ritrae Morata con i bambini, spiega: "Tutti commettiamo errori nella vita. Nessuno è escluso. La vita è fatta di apprendimento, di esperienze, di momenti belli e brutti. Per tutti. Ma non siamo noi a giudicare gli altri. Il calcio è così e credo che sia il bello, è così eccitante e imprevedibile. È sport e intrattenimento e bisogna dargli l'importanza che ha. Ciò che conta è la persona che si è nella vita. Ed è lì che si batte chiunque. Mi piacerebbe vedere la vita di ognuna delle persone che state criticando per un errore e vedere come fanno tutto alla perfezione e cosa hanno ottenuto nella vita. Per favore, abbiate rispetto e smettetela di essere persone così cattive".