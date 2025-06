Kyle Walker è tornato a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte durante il suo podcast sulla BBC , dove ha svelato un curioso retroscena: l’esistenza di un gruppo WhatsApp della nazionale inglese . Il calciatore ha spiegato che i giocatori ricevono prima un messaggio di testo da un membro dello staff per confermare la loro selezione e successivamente ulteriori informazioni gli verranno trasmesse tramite una chat dedicata sulla piattaforma di messaggistica istantanea.

Kyle Walker, la chat della Nazionale inglese

"C'è una chat di gruppo e normalmente ti mandano un messaggio individuale, dicendoti semplicemente che ce l'hai fatta. Quindi vedrai che alla chat di gruppo verranno aggiunte persone che prima non c'erano", ha rivelato il calciatore del Manchester City, rientrato dal prestito al Milan. Il problema? Il gruppo non viene mai resettato ad ogni nuova partita con la conseguenza che i giocatori che facevano parte delle squadre precedenti e non più chiamati sono ancora lì e possono comunque vedere i messaggi più recenti. "Resti ancora dentro al gruppo, ma in un certo senso devi silenziarlo perché sei un po' scoraggiato", ha ammesso il calciatore.