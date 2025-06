Huijsen, l'elogio di Florentino e Juve sparita: "Irrompe nel calcio con una forza da Real Madrid"

Prende quindi la parole Dean Huijsen : "Voglio ringraziare il presidente e il club. Quello che ho detto è che volevo essere lì fin dal primo giorno e quando il Real Madrid mi ha chiamato, non ho avuto occhi per altre squadre. Grazie alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, ai miei genitori e ai miei fratelli. Entro nel miglior club del mondo e sono qui per dare il massimo. Continuerò a essere umile e spero che vinceremo molto insieme, a partire dal Mondiale per Club. Il Real Madrid è la squadra della mia vita, credo, e spero di restarci per molti anni ".

Chiusa la parentesi al fianco del patron Florentino Perez, con le firme a favor di telecamere, il calciatore ha risposto alle domande dei giornalisti: "Penso che sia il giorno più bello della mia vita. È un sogno essere qui e darò tutto per la squadra". Ha già scambiato qualche parola con Xabi Alonso? "Sì, non molto su cosa si aspetta da me e penso che saranno anni buoni. Mi trovo molto bene con lo stile di calcio di Xabi. Cercherò di aiutare la squadra in ogni modo possibile". Sul numero di maglia: "Per me il numero 24 è il numero disponibile e, tra le offerte delle altre squadre, il Real Madrid è il miglior club al mondo e non c'è nessun'altra squadra che gli sia simile". In pochissimo tempo la "doppietta" Spagna-Real: "Per me esordire con la Spagna e firmare per il Real Madrid è un sogno, quello che sto vivendo è un sogno".