Ancelotti carica il Brasile: “C’è tutto per avere successo, la pressione c’è ovunque"

"Abbiamo avuto il tempo necessario in quei giorni per preparare entrambe le partite, un po' meno contro l'Ecuador. La squadra è fresca, avremo tutti gli strumenti per fare bene domani". Lo ha dichiarato il ct del Brasile Ancelotti alla vigilia della partita contro il Paraguay decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026. La partita di San Paolo è la più attesa del turno, Ancelotti farà il suo esordio in casa come allenatore del Brasile. Il Brasile, che la scorsa settimana ha pareggiato 0-0 con l'Ecuador, è a due punti dal Paraguay in classifica.