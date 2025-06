Zirkzee, vacanza con De Ligt e twerk addosso: la festa finisce così

Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United, ha approfittato della pausa estiva per godersi un periodo di vacanza ai tropici insieme al connazionale e compagno di squadra Matthijs de Ligt. I due calciatori, entrambi 24enni, sono stati avvistati durante una gita in barca e, successivamente, durante i festeggiamenti del Jouvert alle Barbados, noto ai più anche per l’atmosfera frenetica che si respira e i balli scatenati.