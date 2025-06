Follia Vidal: rigore sbagliato, autogol e lite col suo portiere! Caos negli spogliatoi

Una serata da dimenticare per Arturo Vidal e per tutto il Colo Colo, protagonista di un caotico 2-2 in trasferta contro l’Iquique, nella sfida valida per il campionato cileno. Il match, già ricco di emozioni sul piano sportivo, si è trasformato in un vero e proprio caso extracampo a causa delle tensioni interne scoppiate all’interno della squadra bianconera. A catalizzare l’attenzione è stato proprio l'ex centrocampista di Juve e Inter, tra le altre.