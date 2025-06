"Ero completamente fo**uto. Avevo paura di non svegliarmi più": Morata shock

"Inizi a sentire tante cose nel tuo corpo e non sai perché o come. Ti fanno male le gambe, il petto si chiude e non riesci a respirare. Avevo paura di addormentarmi e non svegliarmi più, avevo paura di tutto". Nel documentario a lui dedicato, "Morata: No sabies quién soy" (andato in onda su Movistar +), Alvaro Morata torna a parlare della sua depressione. Dopo aver sbagliato un goal nel quarto di finale di Champions tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund nel 2024, l'attuale giocatore del Galatasaray è entrato in un tunnel di pensieri negativi dal quale non è stato facile uscire. Prima il finto infortunio per non andare a Euro 2024, poi la luce in fondo al tunnel dopo aver vinto la manifestazione con la sua Spagna.