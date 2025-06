Morata, minacce shock a lui e alla famiglia: arrestato un diciannovenne

Lo sfogo di Alice Campello e i precedenti attacchi

A rendere nota la vicenda era stata la moglie del calciatore, Alice Campello, che aveva condiviso lo sdegno per le minacce ricevute: "Ci rendiamo conto che stiamo parlando di una partita di calcio?", già in passato oggetto di insulti per i risultati in campo del marito. Non è la prima volta che Morata finisce nel mirino degli haters. Già durante gli Europei del 2021, dopo la partita contro la Polonia, il calciatore aveva raccontato: "Sono stato nove ore senza dormire. Ho ricevuto minacce, insulti alla mia famiglia, gente che scriveva 'speriamo che ouiano i tuoi figli'". Con l'arresto del 19enne haters di Morata, la giustizia spagnola ha dato quindi un forte segnale a chi usa il web per diffondere l'odio sociale. In Spagna, quindi, tale tipo di pratica non resterà più impunito.