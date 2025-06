Argentina sotto shock: morto un giovane calciatore durante l'intervento al ginocchio

Le complicanze in sala operatoria

"È entrato in sala operatoria, dopo circa un'ora e mezza mi dicono che si è complicato, che lo stavano rianimando – ha affermato il padre in merito all'operazione – Non capivo, come può complicarsi, perché stai rianimando una persona che si sta operando al ginocchio? E subito dopo esce un altro medico e mi dice ‘è morto'. Lì sono entrato in uno stato di stordimento, ci sono cose che non ricordo, ho visto la mamma per terra, ho afferrato il medico, gli ho chiesto cosa fosse successo e perché. Non ricordo nemmeno le risposte, poi ho chiesto per favore di poterlo vedere, l'ho visto, sono stato con lui, l'ho abbracciato, gli ho dato dei baci, gli ho promesso alcune cose che mi avrebbe chiesto di promettere, riguardo a sua sorella, ai suoi nonni – ha proseguito con la voce rotta dal pianto– Gli ho detto che lo ricorderò, che avrò bisogno di lui, ma che sarò forte come so che lui avrebbe voluto che fossi, e che anche se la vita per me non ha più senso, non lascerò i suoi cari senza cure. Gliel'ho promesso, quindi cercherò di mantenerlo, ma non riesco a descrivere cosa si prova dentro, perché è un dolore straziante, ti senti in piedi ma in realtà sei morto dentro".