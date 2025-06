Van Nistelrooy lascia il Leicester dopo la retrocessione: la nota delle Foxes

Le strade del Leicester City e di Ruud van Nistelrooy si separano ufficialmente. Il club inglese ha annunciato con una nota la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore olandese, con effetto immediato. Un addio che giunge dopo poco più di sette mesi dal suo arrivo, avvenuto nel novembre 2024 , in uno dei momenti più complicati per la squadra.

Leicester, l'addio a Van Nistelrooy

Il bilancio della sua gestione in Premier League non sorride nei numeri alle Foxes: soltanto cinque vittorie in ventisette partite alla guida della prima squadra. Nonostante le difficoltà incontrate sul campo, Van Nistelrooy si è distinto per la professionalità e l’integrità con cui ha affrontato l’incarico, mostrando grande dedizione nel perseguire gli obiettivi fissati dalla società.

Tra i meriti riconosciuti al tecnico, anche quello di aver valorizzato numerosi giovani talenti provenienti dal vivaio, che hanno trovato spazio in prima squadra sotto la sua gestione. Il club ha voluto salutare l’ex attaccante del Manchester United con parole di stima e riconoscenza: "Ruud lascia il Club con il rispetto e la gratitudine di tutti noi per l’impegno e il lavoro svolto", si legge nel comunicato ufficiale diffuso nella giornata odierna.