Ghisolfi è il nuovo direttore sportivo del Sunderland: l'annuncio del club inglese

Florent Ghisolfi è il nuovo direttore sportivo del Sunderland, club neopromosso in Premier League. Il dirigente francese, reduce dall'esperienza alla Roma, "inizierà a lavorare allo Stadium of Light a partire dal 3 luglio". L'arrivo di Ghisolfi rappresenta "un'evoluzione della strategia a lungo termine del Sunderland - si legge in una nota -. Mentre il club continua a prepararsi alle opportunità e alle esigenze della Premier League".