Musiala, la diagnosi non lascia speranze: infortunio terribile, cosa succede ora

Frattura del perone sinistro e lesioni a diversi legamenti: è la prima diagnosi arrivata per Jamal Musiala , centrocampista del Bayern Monaco , dopo lo scontro avvenuto ieri con il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma nel match valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club . Secondo quanto riporta la Bild, Musiala potrebbe rimanere fuori dai campi da gioco per 4-5 mesi. Il giocatore è tornato con la squadra ieri sera dopo i primi accertamenti in ospedale e tornerà con i compagni a Monaco di Baviera.

Le parole del ds del Bayern

Gli esami effettuati dai medici del campione di Germania hanno evidenziato che l'attaccante ha riportato una frattura del perone a seguito di una lussazione della caviglia. Il 22enne è volato oggi da Orlando a Monaco e verrà operato a breve. "Questo grave infortunio e la lunga assenza sono uno shock vero e proprio per Musiala e per tutti noi - ha detto Max Eberl, direttore sportivo dei bavaresi -. È un duro colpo per il Bayern Monaco. Tutti sanno quanto sia fondamentale Jamal per il nostro gioco e quale ruolo centrale abbia per la squadra. Inoltre, dal punto di vista umano, è estremamente amaro: Jamal era appena rientrato da un infortunio e ora dovrà stare di nuovo fuori a lungo. Gli daremo tutto il supporto di cui ha bisogno. Lo accompagneremo da vicino e saremo sempre al suo fianco. Non vediamo l'ora che possa tornare in campo".