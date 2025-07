"Volevano doparmi", Saint-Maximin shock: la risposta del Fenerbahce

Il Fenerbahce agirà per vie legali

Saint-Maximin ha spiegato come la sua esperienza infelice a Istanbul fosse dovuta a una forte instabilità emotiva. Il club infatti non si sarebbe rivelato molto empatico mentre lui viveva un momento molto delicato dal punto di vista familiare: "Mio padre stava morendo in ospedale, ma al club interessava solo l'importanza delle partite. Dov’è l’umanità? Quando sono a terra, devi aiutarmi", ha raccontato il giocatore di proprietà dell'Al-Ahli. José Mourinho lo aveva criticato per la scarsa intensità in allenamento, eppure Saint-Maximin ha speso parole al miele per il suo allenatore, dal quale ha ricevuto sostegno in merito a questa vicenda: "È un allenatore eccezionale, gli porto rispetto. Abbiamo parlato da uomini. Ha cercato di aiutarmi, anche lui ha avuto delle difficoltà". A queste durissime accuse, il Fenerbahçe ha risposto a tono con un comunicato ufficiale, nel quale annuncia azioni legali: "Abbiamo seguito con sgomento le dichiarazioni rilasciate da Allan Saint-Maximin, che ha indossato la nostra maglia nella stagione 2024-25, su una piattaforma social. La distorsione da parte dell'atleta dei fatti relativi al percorso terapeutico a lui applicato dopo un problema di salute riscontrato rappresenta un tentativo di danneggiare la reputazione del nostro club. Come Fenerbahçe Sports Club, desideriamo informare il pubblico che faremo ricorso a tutti i nostri diritti legali contro dichiarazioni fuorvianti e distorte riguardanti la nostra reputazione aziendale". Un duro scontro che rischia di proseguire in tribunale.