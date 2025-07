Molina, notte da incubo per la famiglia: irruzione, minacce e spari

Il racconto di Occhiuzzi

Intervistato dai media locali Occhiuzzi ha dichiarato: "Eravamo in soggiorno a guardare la televisione quando abbiamo iniziato a sentire dei rumori provenire dalla finestra della sala da pranzo. Quando mi sono avvicinato è entrato un malvivente che, tutto vestito di nero, mi ha puntato una revolver alla testa. A quel punto sono entrate altre tre persone. Dopodiché mi hanno portato in camera da letto e hanno cominciato a minacciarmi, a colpirmi e a chiedermi dove si trovavano i soldi".

Dopo esser riusciti ad allertare le forze dell'ordine la tensione è aumentata: "Quando sono usciti dalla porta della sala da pranzo, è cominciata la sparatoria con la Polizia. Ci saranno stati dieci, quindici spari. Tre di loro sono per questo rientrati in casa ed è stato il momento di panico maggiore. Pensavo che mi avrebbero ucciso perché pensavo potessero credere che avessi chiamato io le Forze dell'Ordine - aggiunge - Tre ladri volevano che aprissi un cancello dietro la casa, ma per il nervoso non ci riuscivo. In tutto questo continuavano a puntarmi la pistola alla testa".