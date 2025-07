Diogo Jota, Klopp distrutto. Il Liverpool ritira la 20: “Per sempre”

Klopp ricorda Diogo Jota. Il Liverpool ritira la maglia numero 20

Jurgen Klopp, che lo ha allenato al Liverpool dal 2020 al 2024, a margine di una serata di gala all'Europa-Park di Rust, vicino a Friburgo, ha rivelato: "Devo essere onesto, non so come metabolizzare tutto questo. Siamo tutti sotto shock, sono ancora senza parole. Conosco tutta la sua famiglia e so che il Liverpool faràdi tutto per sostenerli affinché alcuni dei problemi non diventino così grandi".

Intanto, i Reds hanno confermato che pagheranno regolarmente i due anni di contratto che rimanevano, in più hanno ritirato la sua maglia, la numero 20: "Sarà per sempre il numero 20 del Liverpool - ha scritto la società in una nota -. Dopo aver consultato sua moglie e la sua famiglia, il club può annunciare che il numero della squadra verrà ritirato in onore e memoria di Diogo a tutti i livelli, comprese Liverpool Women e Academy". "Ritirando questo numero - ha spiegato Michael Edwards, CEO di FSG Football - lo rendiamo eterno e quindi mai dimenticato".