Brown, lo sfottò al Milan tocca anche la Juve: il dettaglio non sfugge ai tifosi

Cori anti-Juve nel video social per Archie Brown

A inizio video si sente il famoso coro cantato da tante curve in Italia contro la Juventus: "Stringimi forte e stammi più vicino, chi non salta è un gobbo juventino". Forse inserito in modo involontario dal Fenerbahce visto che i bianconeri non c'entra nulla in questa lotta per il terzino inglese. Una svista che però non è sfuggita ai tifosi. Ma come mai Brown ha scelto i turchi? Lo ha spiegato a Fabrizio Romano: "L’accordo con il Milan era praticamente chiuso, ero pronto a partire. Ma poi ho ricevuto una chiamata dal presidente del Fenerbahce: è cambiato tutto". Poi ha aggiunto: "La passione che mi ha trasmesso, la visione del club… a quel punto la decisione è stata chiara. Sapevo di dover scegliere il Fenerbahce".