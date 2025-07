Haaland, dai gol ai… panini: a Roma si gode lo street food tra la gente

Haaland oltre ai gol ha un'altra passione, l'Italia. L'attaccante del Manchester City è in vacanza a Roma per cercare di staccare la spina dopo la lunga stagione, conclusa con il Mondiale per Club. "Amo l'Italia! Roma è senza dubbio una delle città più belle in cui sia stato. E il cibo? Oddio. Incredibile. Mi sto godendo l'estate!" ha scritto il norvegese su Instagram allegando una serie di foto come un turista incallito. Una vera e propria dichiarazione d'amore per il nostro Paese, che la punta visita spesso. Chissà se in futuro potrà abitarci con la maglia di un club. Al momento però si gode...i panini.