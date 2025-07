Benfica: il nuovo distretto dello Sport firmato Populous

TORINO - Il Benfica ha presentato un nuovo masterplan di trasformazione per l’Estádio da Luz, con l’obiettivo di posizionarlo come una delle principali destinazioni internazionali per lo sport e l’intrattenimento – in linea con i progetti più innovativi del settore a livello globale – migliorando al contempo l’esperienza dei tifosi e rafforzando il legame con i fan e la comunità locale. Populous ha guidato tutti gli aspetti della progettazione del masterplan in collaborazione con il rinomato studio di architettura di Lisbona Saraiva + Associados. Il rapporto tra Populous e questo stadio è di lunga data: si ricorda infatti che lo studio ha seguito la progettazione originale della struttura, inaugurata nel 2004.

Da Luz, distretto internazionale per sport, cultura e intrattenimento

Il progetto modernizzerà le strutture dello stadio e introdurrà nuovi ambienti, servizi e spazi pubblici nella zona circostante, creando un prezioso asset civico per gli abitanti del Benfica e promuovendo la stabilità finanziaria a lungo termine del club.

Il masterplan include:

Un'arena al coperto multifunzionale da 10.000 posti, in grado di ospitare concerti, eventi culturali, e-sports e altri grandi eventi sportivi

Due palazzetti dello sport coperti e all'avanguardia – in sostituzione degli attuali padiglioni e della piscina - con capacità di 2.500 e 1.500 posti a sedere, utilizzabili per incontri di pallacanestro, pallavolo, boxe e altro ancora

Una nuova piscina comunitaria (25x25m) dotata di servizi moderni, pensata come spazio ricreativo per tifosi e residenti

Un nuovo teatro e spazio eventi con una capienza fino a 500 persone

Un campo da calcio panoramico sopraelevato e una pista da corsa, per creare ambienti dedicati all’allenamento e al fitness nel cuore di Lisbona

Strutture commerciali e residenziali

Un’esperienza potenziata per i tifosi del Benfica

I Benfiquistas – così sono conosciuti i tifosi del club – potranno godere di un nuovo spazio di ritrovo prima e dopo le partite: una piazza per i fan di 4000 metri quadrati situata di fronte alla facciata principale dello stadio, ispirata alle celebri piazze civiche di Lisbona, come Praça do Rossio. Con una capienza superiore ai 10.000 tifosi, la piazza ospiterà un’area eventi con uno spazio console per DJ e sarà punteggiata da punti ristoro, negozi e ristoranti con terrazza, diventando un luogo attrattivo della città durante tutto l’anno. I tifosi potranno inoltre beneficiare di una serie di miglioramenti in tutta l’area, con terrazze aperte all'ospitalità, installazioni di maxischermi e migliori strutture di collegamento per ottimizzare gli spostamenti e l'accessibilità. La statua di Eusébio – amatissimo simbolo del club - sarà accuratamente ricollocata all'ingresso principale della piazza, in una posizione di rilievo, sullo sfondo della facciata dello stadio, per accogliere i tifosi al loro arrivo.

Modernizzazione dell'Estádio da Luz

Il progetto prevede anche un rinnovo e una valorizzazione dello stadio stesso. Una nuova facciata – dal design fluido e dinamico – ridefinisce l’aspetto architettonico dello stadio in chiave contemporanea, modulando luce e calore per offrire zone d’ombra nelle aree di passaggio e migliorare il comfort dei tifosi, pur preservando le caratteristiche strutture arcuate della copertura.



La facciata sarà arricchita da un sistema di illuminazione LED che crea un effetto digitale dinamico su tutta la struttura, illuminandola nei giorni di partita. Lo stadio si trasforma così in un punto di riferimento luminoso per i tifosi e in uno sfondo avvolgente nella piazza per i fan. Questa “pelle” LED programmabile permette inoltre allo stadio di trasformarsi con facilità in occasione dei diversi eventi, dalle partite di calcio ai concerti.

Michael Forward, Associate Principal di Populous e Lead Designer del progetto, spiega:

“La facciata dello stadio esprime un linguaggio architettonico contemporaneo, radicato nella narrazione urbana in continua evoluzione di Lisbona. Una palette sobria di toni neutri favorisce un dialogo armonioso con il masterplan circostante, mentre le lamelle verticali conferiscono ritmo e permeabilità all’involucro. Il risultato complessivo rende omaggio all’eredità del Benfica, creando al tempo stesso un impatto visivo deciso e proiettato con fiducia verso il futuro.”

Inoltre, verrà realizzato un nuovo quarto livello nello stadio, adiacente all’anello delle tribune, che offrirà 6.800 mq di spazi polifunzionali, includendo potenziali uffici per il club, un’area hospitality premium con maggior capacità e strutture commerciali. Questo ampliamento fa parte di una strategia più ampia volta a rendere lo stadio attivo anche al di fuori delle giornate di partita, integrandolo più profondamente nella vita urbana di Lisbona.

Sostenibilità ed eredità

Il progetto si ispira ai principi della progettazione sostenibile, integrando pannelli fotovoltaici sul tetto dell'arena, tetti verdi, sistemi di raccolta delle acque piovane e strategie paesaggistiche che favoriscono la resilienza ecologica. Lo sviluppo è stato progettato non solo per migliorare l'esperienza degli spettatori durante le partite, ma anche per fornire benefici sociali e ambientali a lungo termine alla comunità di Lisbona.

Dichiarazioni:

Rui Costa, Presidente dell’S.L. Benfica, ha dichiarato: “Questo è un progetto ambizioso e strategico per i nostri soci, tifosi e per la crescita continua del club, di cui intendiamo avviare immediatamente la realizzazione. Il nostro obiettivo è potenziare lo stadio e le strutture previste dal masterplan per sostenere tutte le discipline sportive e rafforzare ulteriormente la posizione del Benfica - in Portogallo e a livello internazionale - come la principale realtà sportiva del Paese, con il completamento previsto in tempo per le grandi competizioni internazionali che il Portogallo ospiterà. È un progetto che incarna il vero spirito del Benfica —che valorizza l’ambiente competitivo, arricchisce l’esperienza del club e accoglie tutti coloro che vogliono sentirsi parte della Chama Imensa, la più grande del Portogallo. È un impegno a renderci più forti, e leader ancora più autorevoli”.

Tom Jones, Senior Principal e Project Architect, ha dichiarato: “Questo masterplan è un esempio di come i progetti di sviluppo urbano a uso misto, incentrati su grandi impianti sportivi, possano rigenerare interi quartieri. Si stabilisce un nuovo punto di riferimento su come gli stadi possano diventare fari culturali e comunitari. L’Estádio da Luz non ospiterà solo la gloriosa storia del Benfica, ma anche il motore del suo dinamico futuro.”

Jorge Betancor, Principal di Populous e responsabile delle operazioni della società in Portogallo, ha dichiarato: “L’Estádio da Luz è uno degli stadi più iconici del Portogallo e d’Europa. Questo progetto modernizzerà le sue strutture e introdurrà nuovi spazi e servizi all’interno del distretto, a beneficio sia degli spettatori nei giorni di partita sia del pubblico durante tutto l’anno – allineandolo a sviluppi come il Wembley Stadium e l’Etihad Stadium del Manchester City. Segnerà un nuovo punto di riferimento in Portogallo, in un momento cruciale per lo sviluppo sportivo del Paese, che guarda con ambizione alla Coppa del Mondo 2030”.