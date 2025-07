Muller dopo Del Piero e Douglas Costa: opzione australiana per l'ex Bayern

Thomas Müller , simbolo del Bayern Monaco per oltre un decennio, potrebbe presto iniziare una nuova avventura calcistica ai confini del mondo. Secondo quanto riportato dal Sydney Morning Herald, il 35enne attaccante tedesco è attualmente in trattative avanzate con il Sydney FC , uno dei club più titolati del campionato australiano. Dopo la fine del suo contratto con il Bayern al termine della stagione 2024/25, Müller ha messo nel mirino due destinazioni principali per il prosieguo della carriera: la A-League australiana e la Major League Soccer negli Stati Uniti. Il club di Sydney, che sarebbe stato informato di essere tra le ultime due opzioni rimaste sul tavolo, attende una risposta ufficiale dall’ex nazionale tedesco entro una settimana.

In arrivo una stella: Müller porterebbe esperienza e visibilità

Con 756 presenze e 45 trofei vinti in carriera con la maglia del Bayern Monaco, Thomas Müller rappresenta una delle figure più iconiche del calcio europeo moderno. La sua eventuale firma con il Sydney FC segnerebbe un momento storico per il club e per l’intero campionato australiano, sempre più aperto ad accogliere nomi illustri per rafforzare visibilità e competitività. L’arrivo del campione del mondo 2014 potrebbe anche portare un impatto mediatico e commerciale di rilievo, accendendo i riflettori su una lega in continua crescita. A Sydney, Müller ritroverebbe due vecchie conoscenze: Douglas Costa, con cui ha condiviso il campo a Monaco dal 2015 al 2017, e Alexander Baumjohann, ex compagno di squadra nei primi anni della carriera bavarese, che ha chiuso la propria esperienza calcistica proprio al Sydney FC.

Del Piero, Diamanti e il ponte tra Europa e Australia

La potenziale firma di Thomas Müller non sarebbe la prima di un grande nome europeo a scegliere l’Australia come nuova casa calcistica. Il primo a tracciare questa rotta fu Alessandro Del Piero, che dopo l’addio alla Juventus approdò al Sydney FC nel 2012, segnando un momento spartiacque per la visibilità della A-League. L'ex capitano bianconero non solo attirò l’attenzione internazionale sul calcio australiano, ma aprì la strada anche ad altri ex azzurri come Alessandro Diamanti, che non solo ha concluso la sua carriera in Australia, ma ha scelto di restarci per intraprendere il percorso da allenatore, oggi legato alle giovanili del Melbourne City, club del gruppo City Football. Un percorso, quello inaugurato da Del Piero, che ora potrebbe vedere Thomas Müller come nuova bandiera europea nella terra dei canguri.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE