Guardiola e Xavi si candidano per la panchina dell’India, poi arriva la verità

L’AIFF conferma: “Richieste non autentiche”

Attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione indiana ha messo fine alle speculazioni: "L’AIFF ha ricevuto un’e-mail con le richieste degli allenatori spagnoli Pep Guardiola e Xavi Hernandez. L’autenticità delle loro richieste non ha potuto essere confermata, e da allora si è scoperto che non erano autentiche". La vicenda ha sollevato interrogativi sull’attendibilità delle informazioni circolate e sulla facilità con cui nomi di rilievo possano essere usati impropriamente. Guardiola è attualmente sotto contratto con il Manchester City fino al 2027. Xavi, invece, è senza squadra dopo la sua esperienza alla guida del Barcellona conclusasi nel 2024, ma non ha reso pubbliche intenzioni legate a un'avventura in India.

Una panchina ancora vacante e tante candidature

La nazionale indiana è attualmente alla ricerca di un nuovo commissario tecnico, dopo l’addio di Manolo Márquez, che ha deciso di dedicarsi esclusivamente al club FC Goa. La selezione asiatica ha chiuso all’ultimo posto la Coppa d’Asia 2023, e attualmente occupa la 133ª posizione nel ranking FIFA, senza aver mai preso parte a una fase finale della Coppa del Mondo. Nonostante il contesto sportivo complicato, l’AIFF ha fatto sapere di aver ricevuto ben 170 candidature da allenatori provenienti da tutto il mondo. Questo dato testimonia l’interesse crescente, forse legato anche al potenziale sviluppo del calcio in India. Tuttavia, l’ente federale ha dichiarato di voler procedere con estrema cautela nella scelta del nuovo allenatore, valutando attentamente profili credibili e motivati. Dopo l’episodio delle false domande a nome di Guardiola e Xavi, l’AIFF ha rafforzato i controlli per prevenire ulteriori situazioni simili, e ha ribadito il proprio impegno nel trovare una guida tecnica solida e adatta alla crescita del calcio nazionale.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE