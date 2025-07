"Mi fanno sembrare pazza. Quando gli ho urlato contro...": Rabiot, parla mamma

"Leggo cose in cui non mi riconosco affatto. Non siamo vendicativi o arrabbiati. La mia priorità è Adrien. Voglio solo che faccia la carriera che desidera". Così Véronique Rabiot nell'ultima intervista rilasciata a L'Équipe. La madre e procuratrice del centrocampista dell'Olympique Marsiglia non si reputa avida di denaro: "Se avessimo voluto un sacco di soldi, saremmo rimasti al PSG. Non accetto commissioni, non me lo permettono. Quindi sì, cerco di negoziare i migliori contratti. Quando Adrien è andato al Marsiglia la gente pensava che sarebbe dovuto andare in un club più grande. Aveva altre offerte, ma alla fine ha scelto così". Adrien Rabiot e il club parigino non si lasciarono nel migliore dei modi. Basti ricordare gli striscioni che gli ultras gli dedicarono nell'ultima partita tra il PSG e l'OM: "La promiscuità si trasmette di madre in figlio" e "La lealtà per gli uomini, il tradimento per le prostitute. Tale padre, tale figlio". Gesti ai quali il giocatore rispose a tono scagliandosi contro il presidente Al-Khelaifi: "Insultare una madre e un padre defunto... Nasser, puoi avere tutti i soldi del mondo e anche di più, ma non puoi comprare la classe".