Morso ai genitali da un cane: Carles Perez, l'ex Roma in ospedale ricoverato d'urgenza

Incidente decisamente spiacevole per l'attaccante Carles Perez . Il calciatore spagnolo, scuola Barcellona e di proprietà del Celta Vigo , ha un passato anche in Serie A, avendo giocato con la maglia della Roma dal 2020 al 2022 . Il classe 1998 stavolta è stato protagonista, suo malgrado, fuori dal rettangolo di gioco: la punta è stata infatti ricoverata in ospedale in quel di Salonicco dopo il morso di un cane... ai genitali.

Carles Perez morso ai genitali da un cane

A riferire la notizia sono stati alcuni media greci: Perez era arrivato da poco in terra ellenica, dove è stato ingaggiato dall'Aris Saronicco. Reduce dal prestito al Getafe che non lo ha riscattato dopo una stagione in chiaroscuro e nella quale ha collezionato 27 partite con 3 marcature, il Celta Vigo lo ha così prestato al club greco. Nella giornaqata di domani avrebbe dovuto esordire con la sua nuova squadra, nel preliminare di Conference League contro gli israeliani dell'Hapoel Beer-Sheva nel campo neutro di Debrecen, in Ungheria.

Secondo quanto riportato dalla testata greca PrimeSport, e poi confermato dagli spagnoli di As, Perez era a spasso con il suo cane quando un altro cane li avrebbe aggrediti: nel tentativo di difendere il proprio animale avrebbe ricevuto il morso in zona genitale. I medici avrebbero valutato le sue condizioni e, secondo As, non sarebbe necessario l'intervento chirurgico venendo rimandato a casa. Per un altro quotidiano spagnolo, Marca, l'operazione invece non sarebbe da escludere, con il media che parla di 6 punti di sutura.