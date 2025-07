Messi, provocazione assurda: l'avversario non reagisce e la risposta dice tutto

Vittoria al cardiopalma per l'Inter Miami, che all'esordio stagionale nella Leagues Cup ha battuto 2-1 i messicani dell'Atlas. A catturare l'attenzione è stato Lionel Messi, che non ha segnato ma ha fornito i due assist vincenti per i compagni oltre a rendersi protagonista di un episodio che ha fatto discutere. Dopo il secondo gol, arrivato a tempo scaduto con tanto di revisione al VAR, Messi ha esultato in modo plateale e rabbioso in faccia a Matias Coccaro, numero 7 dell'Atlas, visibilmente rammaricato. Un gesto provocatorio che non è passato inosservato, in una competizione come la Leagues Cup, con l'argentino che successivamente si è unito all'abbraccio dei suoi compagni, primo fra tutti Busquets. Tensione rientrata a fine match, quando una volta ottenuta la vittoria Messi ha dato la sua maglia all'avversario precedentemente provocato per poi scusarsi. Coccaro ha spiegato: "Subito dopo aver segnato il gol del pareggio ho iniziato a motivare i miei compagni di squadra per segnare il secondo gol. Ho esultato così per questo motivo. Poi l'Inter Miami ha segnato ancora e Messi è venuto ad esultarmi in faccia. Cosa posso dire? Dovevo rimanere calmo, è il migliore di tutti i tempi, non puoi rispondergli. Dopo la partita è venuto da me, mi ha abbracciato e si è scusato. Era davvero dispiaciuto, questo dice molto su chi è come calciatore. Quando uno come Messi ti parla devi solo ascoltare. Provo solamente rispetto per il migliore della storia".